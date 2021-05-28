В Северной Осетии инвесторов курорта "Мамисон" освободят от транспортного налога

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Парламент Северной Осетии принял в первом чтении законопроект, который освободит инвесторов строящегося курорта Мамисон от транспортного налога. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального заксобрания в пятницу.

"Документ предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей - резидентов особой экономической зоны "Мамисон", - сказал собеседник агентства.

Резиденты освобождены от налога на 10 лет.

Выпадения бюджетных доходов из-за этой меры поддержки не ожидается, так как послабление касается новых транспортных средств, которые на данный момент еще не зарегистрированы в установленном порядке и не могут служить предметом расчетов.

Всесезонный горнолыжный курорт Мамисон - один из самых масштабных проектов в истории Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира.

Мамисонское ущелье представляет собой широкую горную долину с удобными и протяженными горнолыжными склонами. Большую ценность представляет его историко-архитектурная составляющая, в том числе многочисленные культурные объекты, среди которых православные храмы и родовые башни. Всего на территории будущего курорта 47 памятников, включенных в реестр исторического наследия. Преимущество Мамисона - уникальные природные условия. Они позволяют использовать курорт круглогодично, развивая как зимние, так и летние виды отдыха: альпинизм, парапланеризм, рафтинг. Продолжительный сезон катания обеспечат ледники и большая высота над уровнем моря.