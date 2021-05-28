Выплаты вкладчикам банка "ИРС" начнутся не позднее 11 июня

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка "ИРС", у которого ЦБ РФ сегодня отозвал лицензию, начнутся не позднее 11 июня 2021 года, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Возмещение выплатит АСВ за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов. Банки-агенты для возмещения будут отобраны на конкурсной основе до 3 июня.

Размер возмещения определяется исходя из суммы всех вкладов клиента в банке, включая проценты по вкладам, но не более максимального размера возмещения (1,4 млн рублей по всем вкладам в одном банке, в отдельных случаях - не более 10 млн рублей). Проценты по вкладам рассчитываются на дату наступления страхового случая - 28 мая - исходя из условий каждого договора банковского вклада.

Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

ЦБ РФ 28 мая 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского акционерного коммерческого банка "ИРС", являющегося участником системы страхования вкладов, сообщается на сайте регулятора. По данным на 1 мая 2021 г., по величине активов кредитная организация занимала 317-е место в банковской системе РФ.