Первый в России СПГ-бункеровщик прошел ходовые испытания

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Проект строительства первого в России СПГ-бункеровщика "Газпром нефти" вступил в финальную стадию. Судно "Дмитрий Менделеев" успешно прошло ходовые испытания, сообщает "Газпром нефть".

"Благодаря серии тестов основных двигательных систем СПГ-бункеровщика была проверена функциональность и исправность навигационного оборудования и систем управления, подтверждены его маневренные и скоростные характеристики", - говорится в сообщении.

Следующим этапом испытаний судна станет тестирование систем погрузки, хранения и выгрузки СПГ.

"Дмитрий Менделеев" войдет в состав флота "Газпром нефти" во втором полугодии 2021 года и обеспечит бункеровку СПГ-топливом в портах Финского залива и Балтийского моря - в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Приморске.

Длина судна составляет 100 метров, ширина - 19 метров. СПГ-бункеровщик сможет перевозить до 5 800 кубометров природного газа в сжиженном состоянии. Усиленный корпус соответствует ледовому классу Arc4 и позволяет выполнять самостоятельное плавание в однолетних льдах толщиной до 0,8 метра. Благодаря цифровой интегрированной системе им сможет управлять один человек с навигационного мостика.

"В ходе тестирования в открытом море были подтверждены высокие технические характеристики маневренности судна, позволяющие бункеровщику работать практически в любых климатических зонах. В ближайшее время пройдут необходимые газовые испытания, в ходе которых специалисты проверят газовое оборудование судна. Ввод в эксплуатацию бункеровщика "Дмитрий Менделеев" запланирован на второе полугодие 2021 года", - отметил генеральный директор "Газпромнефти Марин Бункер" Алексей Медведев.