Трутнев поручил улучшить работу по ТОР на Дальнем Востоке

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и главам регионов ДФО усилить работу по территориям опережающего развития (ТОР).

"Поручаю Министерству развития Дальнего Востока и Арктики разработать целевые показатели по каждой территории опережающего развития по каждому региону, вместе с губернаторами обсудить. Целью этих показателей должно быть достижение показателей темпов роста экономики не ниже 7-8% в год. Только при этих показателях люди почувствуют, что жизнь действительно улучшается", - сказал Трутнев на коллегии Минвостокразвития в пятницу.

По его словам, количество новых инвесторов, привлекаемых в ТОР, с 2019 года по 2020 год снизилось на 30%. В 2019 году было 95 новых резидентов на территориях опережающего развития, в 2020 году - 67, а за первые пять месяцев текущего года "ситуация еще более удручающая" - всего 13, отметил Трутнев. Он добавил, что примерно такая же тенденция и по инвестором свободного порта Владивосток - за первые пять месяцев 2021 года удалось привлечь 37 резидентов, при этом 91 соглашение расторгнуто.

"Я не считаю, что есть что-то криминальное в расторжении, мы принципиально создавали свободный порт Владивосток в режиме "открытых дверей". Исходили из того, что любой инвестор, который хотел бы заявиться в качестве резидента, который хочет создать новые рабочие места, новый какой-то кусочек экономики, мы должны открывать ему двери, а не проверять, исследовать и так далее. Поэтому какое-то количество проектов, которые не состоятся, в любом случае будут происходить, ничего страшного в этом нет. Но входящий поток всегда должен быть больше. Мы обязаны добиваться того, что если 90 соглашений расторгнуто, то значит 200 должно быть заключено, а не 31", - сказал Трутнев.

Важнейшим вопросом, по его словам, остается строительство инфраструктуры для резидентов территорий опережающего развития, где "ритмичности работы" и своевременности строительства в соответствии с соглашениями пока достичь не удалось. По 53 объектам из 116 работа идет с отставанием от графика. Трутнев подчеркнул, что медленно развиваются территории опережающего развития на Камчатке, в Еврейской автономной области и в Комсомольске-на-Амуре.

"Хотелось бы напомнить, что мы ни одну территорию не создавали решением в Москве. Сеть территорий опережающего развития - это предложения губернатор, предложения бизнеса. Коллеги, за свои предложения нужно отвечать. Я настоятельно прошу губернаторов добиться того, чтобы все территории опережающего развития, которые вы заявили, по которым было принято решение правительства, работали", - резюмировал Трутнев.

О строительстве инфраструктуры для инвестпроектов

Трутнев также сообщил на коллегии, что функции строительства инфраструктуры для инвестиционных проектов на Дальнем Востоке передадут регионам.

"Инфраструктура для инвестиционных проектов должна строиться в срок. Мы приняли решение: функции строительства и соответствующего финансирования мы отправим в регионы. Потому что количество объектов растет и контролировать строительство более 100 объектов, сидя в Москве, невозможно. Этим должны заниматься губернаторы регионов, работать с подрядчиками, ежедневно контролировать, как идет работа по развитию экономики", - сказал Трутнев.

Он подчеркнул, что общая задача - привлечь инвестиции для того, чтобы построить новые предприятия, предоставить гражданам работу, пополнить бюджеты, создать необходимую инфраструктуру.

"Я регулярно, к сожалению, в ходе встречи с инвесторами получаю информацию о том, что вот они обратились в территорию с тем или иным предложением, а кто-нибудь, извините, умный из работников ваших подразделений сказал: "Ну мы там подумаем, посмотрим". О чем подумаем? Добивайтесь того, чтобы поддержка инвесторов была правилом, была необходимым условием, чтобы человек продолжал работу в экономическом блоке региональной администрации, и точно так же - министерства. Если буду получать такие сигналы, о таком отношении, во-первых, это коррупцией пахнет, во-вторых, я просто не хочу с такими людьми продолжать работать", - сказал Трутнев.