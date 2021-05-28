Руспродсоюз не наблюдает дефицита яиц в России

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" (Руспродсоюз, объединяет более 400 предприятий) не наблюдает дефицита яиц в России. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

Газета "Ведомости" написала ранее о том, что производители сообщили о риске дефицита яиц. По данным издания, из-за роста издержек они стали работать в убыток и поэтому грозят сократить производство.

"Дефицита яйца нет, есть явное отрицание того, что цена - это баланс спроса и предложения и понимания, что производитель должен иметь хотя бы минимальную рентабельность при поставках", - считает Востриков.

По его словам, птицефабрики не могут поставлять в убыток долгое время. "Мы уже проходили период, когда птичники банкротились и сокращалось предложение на рынке. Объективно себестоимость производства яйца выросла, и тут каждая птицефабрика исходит из своих затрат производства, но отпускать продукцию в убыток запрещает и налоговое законодательство как путь к умышленному банкротству", - отметил он.

При этом Востриков подчеркнул, что в целом культура потребления куриного яйца в России выросла из-за пандемии, поскольку яйцо является одним из наиболее доступных видов белка. Сегодня, по его словам, несмотря на снятие большей части ограничений в стране, спрос на яйцо не снижается. В то же время после Пасхи отрасль претерпевает большие убытки, которые прежде всего связаны с резким снижением цены реализации. Многие мелкие фабрики не выдерживают такого давления рынка и терпят убытки, которые приводят к закрытию, сообщил он.

Глава Руспродсоюза напомнил, что в марте было изменение цены яиц, на которое повлиял рост потребления, затем жесткий контроль производителей со стороны власти привел к ситуации, когда себестоимость стала в два раза выше цены реализации. При этом, по его словам, стоимость ветпрепаратов, логистики и упаковки растет, а стоимость зерна в сравнении с прошлым годом удвоилась. Важным фактором ситуации на рынке является, в том числе и то, что ретейл не снижает "полочную" стоимость яйца, как это было в предыдущие годы после Пасхи, добавил Востриков. По его мнению, производители социально значимого продукта не могут себе позволить транслировать такое же повышение цены на продукцию, поскольку тогда это ляжет на конечного потребителя.