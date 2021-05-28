Московские аэропорты в апреле увеличили пассажиропоток в 13 раз

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Аэропорты Москвы увеличили совокупный пассажиропоток в 13 раз в апреле 2021 года по сравнению с апрелем прошлого года, на который пришелся пик сокращения полетов на фоне пандемии. Это следует из статистики Росавиации.

Так, совокупный пассажиропоток аэропортов в этом апреле составил более 5 млн пассажиров против 388, 8 тысяч годом ранее.

Шереметьево обслужил 1,85 млн пассажиров (увеличение в 11 раз), Домодедово - 1, 83 млн (рост в 10 раз), а Внуково - 1,36 млн (рост в 25 раз).

При этом за январь - апрель аэропорты обслужили 17 млн пассажиров, что на 9,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.