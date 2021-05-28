Минкоммерции КНР пообещало усилить поддержку Хайнаню в создании крупного кластера компаний

ХАЙКОУ /Китай/, 28 мая. /ТАСС/. Министерство коммерции Китая намерено постоянно оказывать поддержку властям Хайнаня в создании крупного экономического кластера путем размещения на остове большого числа головных офисов транснациональных компаний. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Мы продолжим взаимодействовать с прочими компетентными ведомствами и хайнаньской администрацией для продвижения всех реализуемых проектов, - сообщил он на брифинге. - Что касается инвестиций, мы будем постоянно активно привлекать транснациональные компании, содействовать тому, чтобы они размещали на Хайнане свои штаб-квартиры".

По словам представителя, Минкоммерции поддерживает экспериментальные проекты, нацеленные на развитие Хайнаньского порта свободной торговли. "Мы будем изучать возможности для улучшения атмосферы и оптимизации стратегических мер в области контроля над внешним товарооборотом Хайнаня", - уточнил Гао Фэн.

Как сообщил чиновник, китайские власти прорабатывают вопросы, связанные с сокращением перечня направлений международного экономического сотрудничества в сфере современных услуг, к которым иностранные инвесторы пока не имеют доступа.

1 июня прошлого года администрация Хайнаня опубликовала генеральную программу развития, которая предполагает постепенное снятие ограничений и уменьшение налогового бремени для компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность регионального порта свободной торговли. Согласно новой стратегии, к 2025 году на острове будет сформирован эффективный механизм по стимулированию устойчивого и долгосрочного роста. Одна из главных задач - создать на территории самой южной провинции КНР важный международный финансово-экономический центр.