Глава IATA считает, что кризис авиаотрасли вызван ограничениями из-за пандемии

"Кризис в авиационной отрасли, который первоначально был вызван пандемией в области здравоохранения, теперь действительно превратился в кризис, связанный с ограничительными мерами, принятыми правительствами", - приводит агентство Reuters слова Уолша. При этом в качестве примера он привел Великобританию, сославшись на правила, в соответствии с которыми люди, въезжающие в Соединенное Королевство почти из всех стран, должны пройти по крайней мере два теста на коронавирус и соблюдать карантин. Это в свою очередь значительно снижает спрос на международные поездки.

Вместе с тем глава IATA выразил надежду на то, что данные об эффективности вакцин от коронавируса, а также увеличение тестирования на COVID-19 будут способствовать частичному снятию властями действующих ограничений и постепенному выходу отрасли из кризиса. "Есть веские основания для оптимизма относительно того, что во второй половине текущего года ситуация улучшится. Это позволит большему количеству людей путешествовать", - подчеркнул Уолш.

Кроме того, глава ассоциации заметил, что высокие темпы вакцинации в Великобритании и Соединенных Штатах дают основания предполагать, что уже в июне между странами может быть восстановлено авиасообщение. "Я думаю, что мы сможем вновь стать свидетелями открытия трансатлантических перелетов между Великобританией и США", - заключил Уолш.

В конце июля прошлого года ведущий экономист IATA Брайан Пирс заявил, что международное авиасообщение, пострадавшее из-за пандемии коронавируса, восстановится до докризисного уровня не раньше 2024 года. Одной из причин этого, по его мнению, стала тяжелая ситуация с коронавирусом в США и других развитых странах. В 2022 году, по оценкам Пирса, количество пассажиров восстановится до 88% от докризисного уровня.