Доходы губернатора Ростовской области снизились до 7,5 млн рублей в 2020 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Ростовской области Василия Голубева в 2020 году снизились на полмиллиона рублей по сравнению с 2019 годом и составили 7,5 млн рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной в пятницу на сайте правительства региона.

Голубев продолжает владеть земельным участком площадью 1 670 кв. м, а также двумя жилыми домами площадью 357,9 и 120,2 кв. м. В пользовании у главы Ростовской области по-прежнему находятся жилой дом площадью 476,8 кв. м, два земельных участка (1,6 тыс. кв. м и 970 кв. м) и летняя кухня на 27,8 кв. м. Голубев, как и по итогам 2019 года, не имеет транспортного средства.

В 2020 году доходы супруги Голубева составили 50,4 млн рублей, что на 7,3 млн рублей меньше данных 2019 года, однако, ее доходы все еще почти в 7 раз превышают представленные доходы губернатора. В ее собственности так же, как и годом ранее, находятся три земельных участка (один из них в долевой собственности), три жилых дома, а также два нежилых здания в долевой собственности. В пользовании у супруги Голубева, помимо этого, находятся указанные у губернатора жилой дом, два земельных участка, летняя кухня, а также еще один земельный участок площадью 381 кв. м.

В декларации за 2020 год в собственности у супруги Голубева появился еще один земельный участок в долевой собственности площадью 1 274 кв. м, а в пользовании появилась квартира площадью 134,5 кв. м.