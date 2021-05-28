Наиболее эффективно развивающим конкуренцию регионам могут предусмотреть субсидии

КИРОВ, 28 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила предусмотреть субсидии регионам, наиболее эффективно развивающим конкурентную среду. Об этом рассказал журналистам в пятницу начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов в ходе семинара в Кирове по вопросам содействия развитию конкуренции.

"Мы долго обсуждали в правительстве новый национальный план [развития конкуренции], предлагали закладывать субсидии для регионов, которые достигают определенных показателей развития конкуренции, но напрямую в плане это не получилось сделать. Однако есть такое направление поддержки, как субсидирование со стороны правительства региональных команд, которые предлагают региональные проекты. Мы договорились, что проекты развития конкуренции будут региональными проектами. Уже на следующий год появится рейтинг региональных команд и будут заложены субсидии", - рассказал Молчанов.

В настоящее время ФАС готовит Нацплан по развитию конкуренции на 2021-2025 годы, он проходит заключительные этапы согласования в правительстве РФ.