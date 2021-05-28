Путин сообщил о запуске в июне в эксплуатацию первого блока АЭС в Белоруссии

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о запуске в июне в эксплуатацию первого блока атомной электростанции в Белоруссии.

"У нас в июне уже будет дан пуск первому блоку атомной электростанции", - сказал глава российского государства на встрече в пятницу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. "В промышленную эксплуатацию", - подтвердил белорусский лидер.

"Можно считать, что в этом смысле работа завершается, это тоже еще один хороший пример нашего сотрудничества", - отметил президент РФ.

По его оценке, "есть хорошие, позитивные тенденции по другим направлениям". "Все это, безусловно, будет в центре нашего внимания", - заверил Путин.

14 апреля Госатомнадзор Белоруссии сообщил, что намерен рассмотреть вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в мае. С момента его включения в объединенную энергосистему страны он выработал уже 1,8 млрд кВт⋅ч электроэнергии. На блоке сейчас продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, во время которого проводятся соответствующие испытания, регламентные работы.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.