ММК и строительная ассоциация НОСТРОЙ договорились о прямых поставках металлопродукции

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Группа ММК и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) заключили соглашение о сотрудничестве, которое в том числе предполагает прямые поставки металлопродукции со стороны ММК в адрес строительных компаний. Об этом говорится в сообщении ММК.

"В условиях волатильной конъюнктуры рынка металлопродукции ММК и ассоциация "Национальное объединение строителей" заключили соглашение о сотрудничестве. Совместная работа ММК и НОСТРОЙ поможет обеспечить объекты капитального строительства, включая крупные государственные инфраструктурные проекты, качественной металлопродукцией строительного сортамента", - сказано в сообщении.

ММК и НОСТРОЙ рассчитывают оптимизировать цепочку поставок металлопродукции за счет исключения посредников, возможного снижения сроков и расходов на логистику (в частности, путем консолидации заявок от строительных компаний), которые позволят снизить итоговые затраты строительных компаний, отмечает ММК.

"ММК получит оперативный доступ к информации о текущих и будущих строительных проектах, потребностях и перспективных требованиях к металлопродукции. Эта информация позволит расширить присутствие ММК в сегменте строительного металлопроката. В свою очередь, строительные компании, входящие в ассоциацию, смогут оперативно получать информацию о всей номенклатуре и новых видах продукции ММК для учета при планировании строительных проектов", - подчеркивает ММК в своем сообщении.

Стороны также будут взаимодействовать в работе по анализу рыночных тенденций и прогрессивных технологий.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале года цены на металл снова выросли за март-апрель на 20%, сообщил ранее ТАСС президент НОСТРОЙ Антон Глушков.