Доходы главы Росатома в 2020 году выросли на 36%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев задекларировал за 2020 год доходы в размере 101,466 млн рублей, в том числе по основному месту работы - 96,979 млн рублей, следует из материалов госкорпорации.

Как сообщалось ранее, задекларированные доходы Лихачева в 2019 году составили 74,480 млн рублей, в том числе по основному месту работы - 71,198 млн рублей.

Таким образом, доходы главы Росатома в прошлом году выросли на 36%.

В собственности Лихачева по итогам 2020 года числится квартира площадью почти 155 кв. м и два автомобиля - Chevrolet Blazer и Mercedes-Benz GLE 350 D.

Первый замглавы Росатома - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров заработал в прошлом году 116,315 млн рублей, в том числе на основном месте работы - 50,409 млн рублей. Общий задекларированный доход за 2019 год составил 160,8 млн рублей.