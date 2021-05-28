G7 призвала демократические страны поддержать реформу мировой системы торговли

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Группа семи (G7) обратилась с призывом к демократическим странам поддержать реформу мировой системы торговли. Об этом говорится в коммюнике министров торговли "семерки", опубликованном в пятницу Министерством внешней торговли Великобритании, которая в этом году председательствует в объединении.

"Мы согласились с тем, что ведущим мировым демократическим странам необходимо иметь схожее мнение относительно многосторонней торговой системы, которая должна быть реформирована, чтобы стать свободной и честной для всех, более устойчивой, эластичной и соответствующей нуждам людей. Мы всецело поддерживаем усилия генерального директора Всемирной торговой организации [Нгози Оконджо-Ивеалы] по модернизации ВТО", - отмечается в заявлении.

В нем говорится, что "дальнейшая кооперация по этому вопросу будет проходить в рамках Группы двадцати" и с участием большого числа членов ВТО, чтобы добиться "значительного прогресса" и "ощутимых результатов" к 12-й министерской конференции организации, намеченной на конец ноября - начало декабря. Министры торговли стран G7 "в честной и конструктивной манере обсудили реформу механизма по разрешению споров" Всемирной торговой организации.

В коммюнике стороны указали на необходимость "начать переговоры по созданию более строгих международных правил относительно промышленных субсидий, идущих вразрез с рыночными механизмами, и действий государственных предприятий, которые ведут к деформации торговли". "Мы продолжим нашу борьбу с нечестными практиками, которые вынуждают компании передавать технологии государству или конкурентам", - сказано в документе.

"Семерка" выступила за сохранение открытости цифровых рынков. "Мы полагаем, что цифровая торговля должна служить интересам наших граждан. На основе наших переговоров в марте мы согласились с тем, что глобальные цифровые рынки должны быть открыты, чтобы предпринимательство и инновационная деятельность могли процветать. Мы едины в вопросе неприятия цифрового протекционизма", - говорится в коммюнике G7, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.