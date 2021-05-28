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Российский рынок акций завершил неделю разнонаправленно

Индекс Мосбиржи протестировал исторический максимум выше 3750 пунктов, но по итогам торгов снизился до 3730,55 пункта, индекс РТС вырос до 1603,79 пункта

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Несмотря на умеренно позитивный внешний фон и небольшой рост нефтяных котировок, инвесторы решили зафиксировать прибыль перед выходными. Индекс Мосбиржи в пятницу протестировал исторический максимум выше 3750 пунктов, однако по итогам торгов снизился на 0,22% - до 3730,55 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 0,01% - до 1603,79 пункта.

Доллар на 20:35 мск снижался на 0,25% - до 73,51 рубля, евро - на 0,24%, до 89,34 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,3% - до $69,4 за баррель.

"Факторами поддержки отечественного рынка выступили позитивная динамика нефтяных цен, сдержанный оптимизм на мировых площадках и благоприятная геополитическая конъюнктура. Сдерживали покупки укрепление рубля, фактор пятницы, а также локальная техническая перекупленность после безоткатного недельного роста", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

В глобальном разрезе аппетит к риску ограничивают опасения более скорого сворачивания сверхмягкой денежно-кредитной политики в США, а также сохранение высоких темпов заболеваемости коронавирусом и появление новых штаммов, добавляет эксперт.

Корпоративный сектор

Под давлением торгуются бумаги "Полиметалла", в которых пробита нижняя граница диапазона 1752-1807 рублей. Акции стремятся к 1730 рублей, и если золото будет плавно слабеть - легко туда дойдут, указывает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В минус утянуло и акции "Аэрофлота". "Акции авиаперевозчика торгуются хуже рынка в преддверии публикации в понедельник МСФО за I квартал. Согласно консенсус-прогнозам, группа "Аэрофлот" в I квартале 2021 года увеличила чистый убыток по МСФО более чем на 20% в сравнении с январем - мартом прошлого года - до более чем 25 млрд руб. Выручка группы прогнозируется на уровне 72,3 млрд руб., что соответствует падению на 42% год к году. При этом важно отметить, что расхождение оценок и, соответственно, риски прогноза в данном случае сравнительно высоки", - поясняет аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александр Осин.

За неделю в лидеры роста выбились расписки TCS с повышением на 18,7%, а также бумаги Mail.ru Group (+11,3%) и "Новатэка" (+6,6%). Бумаги Сбербанка и ВТБ - замыкают пятерку фаворитов недели. Хуже рынка за неделю оказалась динамика бумаг ФСК ЕЭС (-4%).

Прогнозы экспертов

В начале следующей недели при сохранении текущих уровней цен на нефть и характера внешнего фона в "БКС Мир инвестиций" не исключают тестирования новых вершин, однако с учетом текущих рекордных уровней рынок может проявить повышенную чуткость к даже незначительному негативу.

По оценкам компании, индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3660-3760 пунктов, курс доллара - 73-74 рубля.

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