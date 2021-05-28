Российский рынок акций завершил неделю разнонаправленно

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Несмотря на умеренно позитивный внешний фон и небольшой рост нефтяных котировок, инвесторы решили зафиксировать прибыль перед выходными. Индекс Мосбиржи в пятницу протестировал исторический максимум выше 3750 пунктов, однако по итогам торгов снизился на 0,22% - до 3730,55 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 0,01% - до 1603,79 пункта.

Доллар на 20:35 мск снижался на 0,25% - до 73,51 рубля, евро - на 0,24%, до 89,34 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,3% - до $69,4 за баррель.

"Факторами поддержки отечественного рынка выступили позитивная динамика нефтяных цен, сдержанный оптимизм на мировых площадках и благоприятная геополитическая конъюнктура. Сдерживали покупки укрепление рубля, фактор пятницы, а также локальная техническая перекупленность после безоткатного недельного роста", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

В глобальном разрезе аппетит к риску ограничивают опасения более скорого сворачивания сверхмягкой денежно-кредитной политики в США, а также сохранение высоких темпов заболеваемости коронавирусом и появление новых штаммов, добавляет эксперт.

Корпоративный сектор

Под давлением торгуются бумаги "Полиметалла", в которых пробита нижняя граница диапазона 1752-1807 рублей. Акции стремятся к 1730 рублей, и если золото будет плавно слабеть - легко туда дойдут, указывает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В минус утянуло и акции "Аэрофлота". "Акции авиаперевозчика торгуются хуже рынка в преддверии публикации в понедельник МСФО за I квартал. Согласно консенсус-прогнозам, группа "Аэрофлот" в I квартале 2021 года увеличила чистый убыток по МСФО более чем на 20% в сравнении с январем - мартом прошлого года - до более чем 25 млрд руб. Выручка группы прогнозируется на уровне 72,3 млрд руб., что соответствует падению на 42% год к году. При этом важно отметить, что расхождение оценок и, соответственно, риски прогноза в данном случае сравнительно высоки", - поясняет аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александр Осин.

За неделю в лидеры роста выбились расписки TCS с повышением на 18,7%, а также бумаги Mail.ru Group (+11,3%) и "Новатэка" (+6,6%). Бумаги Сбербанка и ВТБ - замыкают пятерку фаворитов недели. Хуже рынка за неделю оказалась динамика бумаг ФСК ЕЭС (-4%).

Прогнозы экспертов

В начале следующей недели при сохранении текущих уровней цен на нефть и характера внешнего фона в "БКС Мир инвестиций" не исключают тестирования новых вершин, однако с учетом текущих рекордных уровней рынок может проявить повышенную чуткость к даже незначительному негативу.

По оценкам компании, индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3660-3760 пунктов, курс доллара - 73-74 рубля.