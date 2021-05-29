"Известия": круизные компании ожидают рекордного за 15 лет пассажиропотока

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Операторы речных круизов по России фиксируют ажиотажный спрос на туры и прогнозируют, что по итогам 2021 года пассажиропоток будет рекордным за последние 15 лет. Как пишут "Известия" со ссылкой на генерального директора круизного центра "Инфофлот" Андрея Михайловского, на лето в зависимости от рейса распродано уже 75-100% мест на судах, что на 20-25% больше, чем летом 2019 года.

По его словам, у круизных компаний к концу года есть шанс выйти на докризисный уровень прибыли и перекрыть убытки 2020 года, связанные с пандемией. "При этом с точки зрения пассажиропотока 2021-й будет рекордным за последние 15 лет. Уверен, что и в следующем году ситуация повторится, даже если будут открыты границы с другими странами", - сказал Михайловский.

Он отметил, что в этом году "небывало большое предложение по круизам" за счет переориентации теплоходов с иностранных туристов на российских, но "даже этот увеличенный объем раскупают". Например, почти полностью распроданы туры продолжительностью от недели до 18-20 дней, а также билеты на популярные теплоходы и маршруты: в частности, на возвратные круизы из Москвы в Санкт-Петербург, Астрахань, Ростов-на-Дону, из Санкт-Петербурга в Казань по Волге, рейсы на Соловки, по Золотому кольцу.

Заместитель генерального директора круизного оператора "Мостурфлот" Светлана Гончарова также констатировала высокий спрос на маршруты к Ладожским шхерам в Карелии и на так называемое сценическое плавание - экскурсионные туры по акваториям природных парков и заповедников, а также указала на большой интерес (40% в структуре продаж) к судам класса люкс, которые два года назад были почти недоступны российским туристам, так как обслуживали иностранных.