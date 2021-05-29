Более 100 резидентов зарегистрировались в Арктической зоне России

НОРИЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Число резидентов крупнейшей в мире природной экономической зоны - Арктической зоны РФ - превысило сотню. Инвестиции в проекты составляют более чем 231 млрд рублей, сообщил на расширенном совещании по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах РФ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Самая большая в мире природная экономическая зона, так и называется - Арктическая зона РФ, площадью 5 млн кв. км уже отметила планку в более чем 100 резидентов. Более 100 компаний заявились сюда с проектами на более чем 231 млрд рублей", - сказал Чекунков.

По его словам, 80% резидентов - представители малого и среднего бизнеса. Каждый третий проект относится к сфере туризма и спорта. Чекунков отметил, что это особенно важно с учетом того, что интерес к северному туризму растет.

Президент России Владимир Путин 13 июля прошлого года подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря принятию пакета законов российская Арктика становится крупнейшей в стране и мире экономической зоной с единым набором преференций.

Статус резидента Арктической зоны РФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 млн рублей.