Кабмин направит регионам более 3,4 млрд рублей на стимулирование производства рапса и сои

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство России направит регионам 3,42 млрд рублей на стимулирование производства сои и рапса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что средства распределят между 40 регионами. Материальную поддержку получат предприятия и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством и переработкой масличных культур.

"Новое распоряжение поддержит представителей отрасли в условиях сохраняющихся экспортных ограничений, поможет им нарастить объемы производства", - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что ранее на сою и рапс ввели повышенные вывозные пошлины. "Решение стало частью комплекса мер по снижению цен на продовольствие, разработанного правительством по поручению президента России", - уточняется в сообщении.

С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс в РФ была повышена с 6,5 до 30%, но не менее €165 за тонну. Пошлина на экспорт соевых бобов в таком же размере была введена с 1 февраля по 30 июня 2021 года.