"Норникель" предлагает ввести пятилетние налоговые каникулы для спортобъектов в Арктике

НОРИЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. "Норникель" предлагает предоставлять налоговые каникулы в течение пяти лет для объектов, построенных в рамках государственно-частного партнерства в Арктике, сообщил в Норильске в субботу на расширенном совещании по развитию физкультуры, спорта и туризма в арктических регионах РФ вице-президент по федеральным и региональным программам "Норильского никеля" Андрей Грачев. По его словам, строительство крупных спортобъектов в Арктике очень затратно, в связи с чем важно использование механизмов ГЧП.

В совещании принимают участие, в частности, представители Минвостокразвития, Минспорта РФ, властей арктических регионов.

"Строительство и содержание спортивной инфраструктуры за Полярным кругом обходится значительно дороже, чем в средней полосе России. Поэтому необходимы меры государственной поддержки. Одной из таких мер мы видим применение налоговых каникул, например, по налогу на имущество в течение 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию", - сказал Грачев.

Отметив, что в Арктике услуги спорта должны предоставляться в тех же количествах, такого же качества и по такой же цене, как и на других территориях, представитель "Норникеля" сказал, что социально ответственный бизнес поддержит идею создания в рамках Арктического совета рабочей группы по развитию спорта и туризма. Данную инициативу поддержал участвующий в совещании помощник президента РФ Игорь Левитин, отметив, что данный вопрос нужно вынести на ближайшее заседание госкомиссии по развитию Арктики.

За последние годы на создание спортивной инфраструктуры "Норникелем" было направлено более 8 млрд рублей. Ежегодно в Норильске проводится свыше 550 спортивных мероприятий различного уровня с участием более 70 тысяч жителей.