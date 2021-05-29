Краснодарский край компенсирует Сочи потери от туризма из-за отделения Сириуса

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Сочи получит компенсацию потерь доходов от туризма из-за отсоединения федеральной территории Сириус от администрации Краснодарского края, если эти потери будут фиксироваться. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в ходе пресс-тура по городу для журналистов.

В Краснодарском крае после выхода из состава города Сочи 25 марта был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент Владимир Путин 22 декабря подписал закон о федеральной территории Сириус.

"Если мы будем видеть, что идет какое-то выпадение (доходов), конечно, все это будет компенсироваться нам администрацией края. И те программы, инвестиционные проекты, которые уже возводятся и находятся на территории города, они никаким образом не пострадают", - сказал Копайгородский, отвечая на вопрос о потерях доходов от туризма из-за отделения ФТ Сириус.

Он отметил, что на сегодня Сочи и Сириус находятся в переходном периоде, тесно сотрудничая администрациями.

"Сегодня у нас проводятся очень большие рабочие совещания по передаче инфраструктуры, зданий и сооружений, находящихся на территории. Все те гостиничные комплексы, объекты размещения и иные места, где работают наши люди, конечно, они будут перераспределены", - добавил глава города.