Доход губернатора Тверской области уменьшился более чем на 1 млн рублей в 2020 году

ТАСС, 30 мая. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в 2020 году заработал 3,17 млн рублей, что на 1,02 млн меньше, чем годом ранее. Это следует из сведений о доходах и имуществе, опубликованных на официальном сайте правительства региона.

Доход губернатора Тверской области Игоря Рудени в 2020 году составил 3,17 млн рублей, в то время как в 2019 году в отчете была указана сумма в 4,19 млн рублей. Список имущества главы региона почти не изменился. В собственности у Рудени находятся два земельных участка площадью 9,5 тыс. и 450 кв. м, жилой дом площадью 794 кв. м и гостевой дом в 62 кв. м; квартиры по 52,4 кв. м, 212,1 кв. м, храм-часовня площадью 63,7 кв. м, хозяйственный блок в 216,6 кв. м и два гаража по 15,1 кв. м.

Годом ранее в списке значились квартира в 119,1 кв. м и машино-место, теперь они указаны в перечне имущества его жены, которой также принадлежит половина квартиры площадью 44,8 кв. м. В пользовании у нее и четверых несовершеннолетних детей есть квартира в 212,1 кв. м, отмеченная в отчете Игоря Рудени. Доход супруги губернатора в 2020 году составил 3,21 млн рублей, это на 70 тыс. рублей больше суммы заработка в 2019 году.