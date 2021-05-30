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Минэнерго и Минфин создадут рабочую группу по налогам в нефтяной сфере при комитете Думы

В Минэнерго уточнили, что в рамках группы будут прорабатывать инициативы по различным группам запасов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Минэнерго России в партнерстве с Минфином намерено создать рабочую группу по налогам для стимулирования нефтяной отрасли на площадке профильного комитета Госдумы. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале Минэнерго.

"Ведомства будут согласовывать свои позиции и оперативно прорабатывать налоговые меры для стимулирования нефтегазовой отрасли", - говорится в сообщении.

"Создание такой группы - важное решение, которое позволит в очень короткие сроки сблизить наши позиции и выйти с дополнительными инициативами по развитию отрасли", - приводятся в сообщении слова замглавы Минэнерго Павла Сорокина. Он добавил, что в рамках группы будут прорабатываться инициативы по различным группам запасов.

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