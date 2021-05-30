Кабмин расширил перечень инвестпроектов регионов для инфраструктурной поддержки

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня отраслей и проектов, на реализацию которых регионы смогут направить высвобождаемые после реструктуризации долгов деньги. Теперь средства можно направить на строительство аэропортовой инфраструктуры, обеспечение электричеством, развитие общественного транспорта, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.

"Правительство расширило перечень отраслей и проектов, на реализацию которых регионы имеют право направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. <...> Теперь в нем также транспорт общего пользования, строительство аэропортовой инфраструктуры, обеспечение электрической энергией, газом и паром", - говорится в сообщении.

Средства разрешается вкладывать в создание и модернизацию промышленных парков и технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров.

Стоимость нового инвестпроекта должна составлять не менее 50 млн рублей. При отборе учитывается и соотношение объема частных инвестиций и бюджетных средств, направляемых на его реализацию. Одним из условий отбора также является наличие соглашения о намерениях, заключенного между региональным руководством и потенциальным инвестором, где зафиксирована информация о планируемом объеме инвестиций и количестве создаваемых рабочих мест, нужных для проекта.

Уточняется, что принятое решение послужит для дальнейшего стимулирования инвестиционной активности в регионах. Также они смогут одновременно направлять средства на развитие экономики и снижать свою долговую нагрузку. Ранее высвобождаемые средства разрешили направлять на создание или реконструкцию объектов, которые нужны для запуска новых инвестиционных проектов в ряде значимых отраслей, например, в сельском хозяйстве, дорожном, жилищном строительстве, туризме.

Поддержке регионов была посвящена значительная часть отчета Мишустина в Госдуме 12 мая. Среди направлений предстоящей работы он назвал реструктуризацию бюджетных кредитов, замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.