Украина восстанавливает с 1 июня железнодорожное сообщение с Австрией

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Компания "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця") на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом начала восстанавливать международное сообщение. Первый поезд в Австрию через Венгрию направится 1 июня, сообщили в воскресенье в компании.

"В связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом "Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии. Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня <...>", - говорится в сообщении. Уточняется, что поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь с Центрального киевского вокзала через Будапешт в Вену. В обратном направлении поезд отправится 2 июня.

Между Украиной и европейскими странами железнодорожное сообщение было приостановлено в середине марта 2020 года в связи с распространением коронавируса. В мае нынешнего года в правительстве Украины сообщили о выходе страны из третьей волны пандемии. По состоянию на утро воскресенья, в государстве зарегистрировано 1 703 новых случая инфицирования, с начала пандемии зарегистрировано 2 201 472 заразившихся.

В Киеве на фоне ослабления ограничительных мер в субботу и воскресенье активно отмечается День города. В двухдневной праздничной программе запланировано более 150 мероприятий. Самые крупные из них - традиционный благотворительный "Пробег под каштанами", который прошел утром, а также парусная регата. Как заверили городские власти, все мероприятия адаптированы к карантинным требованиям.