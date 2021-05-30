СМИ: Иран осуществил первую поставку сырья через нефтепровод, минуя Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 30 мая. /ТАСС/.Тегеран осуществил первую поставку нефти через нефтепровод Гуре - Джаск, при помощи которого нефтяной экспорт Ирана планируется переместить из зоны Персидского залива в Оманский залив. Об этом сообщает в воскресенье агентство IRNA.

Отмечается, что первая партия нефти была отправлена из района Гуре и затем успешно доставлена в порт Джаск.

14 декабря 2020 года президент Ирана Хасан Роухани Роухани заявил о том, что строительство нефтепровода Гуре - Джаск будет завершено до конца работы нынешнего правительства.

Строительство нефтепровода Гуре-Джаск является стратегическим проектом правительства Ирана, который позволит экспортировать нефть напрямую из Оманского залива, минуя Ормузский пролив. Предполагается, что нефтепровод позволит иранской стороне транспортировать до 1 млн баррелей нефти в сутки.