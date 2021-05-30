В Ростехе заявили, что на основе отечественной LTE-станции можно построить сети в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Оператор "Воентелеком" признал конкурентоспособной базовую станцию стандарта LTE разработки Ростеха, на основе которой можно будет построить сети на Крымском полуострове, сообщил директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко в ходе Международного промышленного форума "Интеллект машин и механизмов" в Севастополе.

"В условиях санкций Крым становится идеальной площадкой для проведения этих больших пилотов, можно сказать, по поднятию сетей на отечественном оборудовании. Мы, если вы видели, на стенде ростеховском, представили два продукта: это базовая станция LTE, уже работает, завершила тестирование у "Воентелекома", и они ее признали работоспособной, конкурентоспособной и готовой, соответственно, на основе этой базовой станции строить сеть как раз в Крыму, в Севастополе, на полуострове", - сказал он.

Кроме того, по его словам, Ростех представил функциональный макет базовой станции 5G, уже работающий в лабораторных условиях. "И нам кажется, что возможно та самая программа, которая будет здесь действовать по части строительства сетей, она позволит для нас создать рынок сбыта, и в боевых условиях пилотировать уже те наши продукты, гражданские, в области телекоммуникационного оборудования <...>. Поэтому надеюсь, что в следующем уже году связь будет значительно лучше в Севастополе", - отметил Бровко.

Он также уточнил, что оператор "Воентелеком" планирует улучшить качество мобильной связи на Крымском полуострове, используя базовые станции и прочее оборудование, созданное российскими предприятиями. По его словам, заказ в несколько тысяч базовых станций позволит компании отработать серийное производство, серийные поставки.

Международный промышленный форум "Интеллект машин и механизмов" проходит в Севастополе 30 мая - 1 июня впервые. В нем участвуют представители компаний отрасли цифровых технологий и профильных министерств и ведомств, они обсуждают вопросы развития систем автоматизации, цифровых сервисов, искусственного интеллекта, беспилотных технологий и других перспективных технических направлений.