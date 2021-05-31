"Почта России" планирует эксперимент по доставке грузов дронами в четырех регионах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Почта России" планирует в четырех регионах РФ провести эксперимент по доставке грузов беспилотниками. Об этом сообщил гендиректор компании Максим Акимов в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

"Дальше в четырех субъектах будет проводиться более длительный эксперимент уже на протопромышленной основе. Это будут десятки маршрутов, тяжелые дроны с серьезным транспортным плечом, способностью нести полезный вес. Для нас это очень нужная и экономически оправданная вещь", - сказал он.

Акимов также отметил, что при расширении масштабов проекта рассматриваются возможности работать по логистической модели. "Партнер сможет использовать свою инфраструктуру для оказания услуг не только нам. Может быть, это будут наши аппараты. Я верю в эту историю, и в том числе в то, что когда-нибудь легкий дрон заменит почтальона", - сказал глава "Почты России".