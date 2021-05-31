Минсельхоз намерен увеличить запас сахара до 500 тыс. тонн

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ планирует увеличить запас сахара до 500 тыс. тонн в государственном инвестиционном фонде. Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев в интервью газете " Известия ", опубликованном в понедельник.

"Поскольку это высоковолатильный товар, его стоимость сильно зависит от урожая сахарной свеклы. Мы считаем, что запас в фонде может составлять до 500 тыс. тонн, это приблизительно месячное потребления сахара в России. Закупки, по нашему мнению, следует проводить где-то в сентябре-октябре, то есть в период начала выработки сахара. А реализацию, соответственно, в случае необходимости калибровки цены, когда это потребуется", - пояснил Патрушев.

По словам главы Минсельхоза, такая мера обеспечит бесперебойные поставки сахара и поможет сохранить стабильные цены в долгосрочной перспективе.

"Сейчас этот вопрос обсуждается в правительстве, решения пока нет", - уточнил он.

Тем не менее, по мнению Патрушева, России удалось избежать дефицита продовольствия, несмотря на пандемию коронавируса. Более того, в прошлом году экспорт российской продукции превысил импорт.

"Такого не было ни в истории России, ни в СССР. То есть мы не только обеспечили внутренний рынок и не допустили пустых полок даже в период пикового спроса, но и увеличили экспортную выручку по итогам года до $30,5 млрд", - сказал глава Минсельхоза.