"Русская сталь": налоговые платежи металлургов в I полугодии могут вырасти почти вдвое

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Налоговые платежи российских металлургов в бюджет РФ могут вырасти почти вдвое в первом полугодии 2021 года по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее и достигнуть 200 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Русская сталь" (объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России).

"Налоговые платежи составят более 200 млрд рублей, что почти вдвое превышает показатели 2020 года. Прогноз 2021 года позволяет говорить о росте налоговых поступлений в бюджетную систему страны на 250 млрд рублей больше по сравнению с прошлым годом", - отмечается в сообщении ассоциации.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщал, что министерство оценивает дополнительные поступления в бюджет от металлургических компаний из-за всплеска цен на их продукцию в 200-225 млрд рублей в 2021 году.

Кроме того, инвестиции металлургов в 2021 году вырастут до 300 млрд рублей с 279 млрд в 2020 году с приоритетом на экологические проекты. "Объемы инвестиций - максимальные за последние 20 лет", - отмечает "Русская сталь".

Объем производства стали возрос на 5% по сравнению с аналогичным периодом "доковидного" 2019 года, подчеркивает металлургическая ассоциация.

"Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России, ее членами являются Evraz, НЛМК, ММК, АО "ОЭМК" (входит в "Металлоинвест"), "Мечел", ОМК, "Северсталь", ТМК и ПМХ. Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности.