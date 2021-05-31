"Камаз" поставит более 400 городских автобусов для Москвы до конца марта 2022 года

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Камаз" заключил контракт с ГУП "Мосгортранс" на поставку 473 автобусов "Нефаз" с оказанием услуг по сервисному обслуживанию в течение семи лет с момента поставки, сообщается в пресс-релизе автопроизводителя.

"Камаз" заключил контракт на поставку почти пятисот городских низкопольных автобусов "Нефаз" для нужд ГУП "Мосгортранс" с оказанием услуг по сервисному обслуживанию и ремонту в течение семи лет. […] По условиям подписанного договора "Камаз" должен поставить в Москву 473 автобуса большой вместимости Нефаз-5299-40-52, в том числе 25 единиц с кабиной водителя-инструктора", - говорится в сообщении.

До конца года в распоряжение заказчика поступят 310 автобусов, оставшиеся 163 будут переданы в течение I квартала 2022 года.

Об автобусе Нефаз-5299-40-52

Автобус был запущен в серийное производство в 2018 году. Экстерьер и интерьер модели был полностью обновлен. Всего в автобусе 31 место для сидения, предусмотрено также оборудованное место для людей с ограниченными возможностями. Для повышения безопасности был установлен комплекс из 13 камер внутреннего и кругового обзора, камеры распознавания лиц. Поручни оборудованы кнопкой вызова водителя и usb-зарядками. В соответствии с техническим заданием "Мосгортранса" автобус дополнительно оснастили валидаторами, медиапанелями, системой мониторинга температуры, датчиками света и дождя.

"Камаз" начал поставлять автобусы в российскую столицу с конца 2018 года. За 2,5 года компания поставила в общей сложности 1540 автобусов, собранных на "Нефазе", дочернем предприятии "Камаза" в Башкортостане. Компания является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей.