"Ъ": Минтранс создал проект новых правил безбарьерного проезда по платным дорогам

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минтранс России и госкомпания "Автодор" разработали законопроект, направленный на устранение нормативных пробелов в правилах безбарьерного проезда free-flow ("свободный поток", система проезда участка без остановок перед шлагбаумом) по платным дорогам РФ. Как сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию документа, имеющуюся в ее распоряжении, соответствующее постановление правительства может вступить в силу ориентировочно 1 сентября.

По данным газеты, в проекте правил "взимания платы за проезд по платным автодорогам общего пользования федерального значения", в частности, впервые прописаны определения транспондера, систем предоплаты и постоплаты, установлена зависимость тарифов от времени суток, дней недели и месяца, категории транспортного средства и способа оплаты, а также приводятся описания обязанностей операторов платных дорог. Документ позволяет водителям оплачивать проезд по участкам с free-flow в течение пяти суток и предусматривает административную ответственность в случае нарушении срока, сообщает "Коммерсантъ". По сведениям издания, штраф за проезд без оплаты для владельцев легковых автомобилей может составить 1,5 тыс. рублей, для хозяев грузовиков и автобусов - 5 тыс. рублей.

Как отмечает газета, на сегодняшний день безбарьерный проезд уже применяется на ЦКАД. При этом на данный момент штрафы в рамках этой статьи КоАП не взимаются, а "Автодор" занят сбором информации о нарушителях. "На ЦКАД зафиксировано более 12 млн проездов с момента запуска в эксплуатацию. Количество "должников" находится в рамках запланированных значений и снижается, в том числе благодаря проводимым мерам по информированию пользователей о наличии задолженности", - сообщили "Коммерсантъ" в госкомпании. Речь, в частности, идет о рассылке голосовых сообщений о задолженностях, которую уже получили около 55 тыс. водителей.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 5 тыс. рублей за неоплаченный проезд по платным дорогам. Принятый закон направлен на внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы. Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы, отмечалось в пояснительной записке к документу. Введение системы free-flow исключает создание классических пунктов взимания платы, на дорогах не будет шлагбаумов. По сути, оплата проходит после проезда, в связи с чем необходимы законодательные меры по пресечению бесплатного пользования такими трассами.