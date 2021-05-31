Минпромторг составит рейтинг регионов по эффективности борьбы с нелегальным табаком

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минпромторг планирует вести мониторинг активности региональных властей по борьбы с нелегальным оборотом табака в рамках пилотного проекта по анализу региональных табачных рынков. Об этом на "Форуме по борьбе с нелегальной торговлей" в ходе "Недели российского ретейла" сообщила директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева.

"Мы запустили пилотный проект анализа рынков табачной продукции. Этот анализ включает в себя анализ практики органов власти на местах. Предполагается вести мониторинг не только на федеральном уровне, но и в разрезе каждого субъекта РФ. У нас в каждом субъекте создана комиссия по противодействию незаконному обороту. Первый обзор розничных рынков табака был нами проведен и направлен в правительство, а также был направлен в комиссии субъектов. Мы ожидаем, что по результатам анализа будет составляться рейтинг работы региональных комиссий, и, конечно, ожидаем активизации работы "на земле" и снижения незаконного оборота табака", - сказала она.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Коды маркировки можно обнаружить и на части молочной продукции - в этой отрасли с 20 января 2021 года маркировка действует на добровольной основе.