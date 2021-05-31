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В России в 2021 году появится стандарт для алкозамков

Минпромторг совместно с ГИБДД анализирует возможность изменения ПДД в отношении нарушителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Стандарт для применения алкозамков на автомобилях появится в России в этом году, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Василий Шпак.

"До конца года в рамках эксперимента, проводимого Минпромторгом совместно с разработчиками и участниками автомобильного рынка, должна быть доработана регуляторика, связанная с внедрением алкозамков, в частности это касается их стандартизации", - сказал он в кулуарах форума "Интеллект машин и механизмов".

Накануне Шпак сообщил, что Минпромторг и ГИБДД обсуждают принудительную установку алкозамков на автомобилях водителей, уличенных в нетрезвой езде, за их счет. При этом основное применение устройства - это автомобили, работающие по системе каршеринга, отметил он.

Министерство в настоящее время совместно с ГИБДД анализирует возможность изменения ПДД в отношении нарушителей.

Как пояснили в ООО "Омега", ведущим разработчике, алкозамок будет работать в связке с системой ГЛОНАСС. Использование устройства полностью исключает движение автомобиля без предварительного прохождения идентификации водителя и проверки его состояния с использованием бесконтактного индикатора паров этилового спирта. В случае если водитель не идентифицирован или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе окажется выше нормы, движение автомобиля будет заблокировано.

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