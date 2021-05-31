Доходы губернатора Вологодской области в 2020 году снизились почти на 2,3 млн рублей

ВОЛОГДА, 31 мая. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заработал в 2020 году 8,33 млн рублей, что почти на 2,3 млн рублей меньше, чем годом ранее, говорится в декларации о доходах губернатора, опубликованной на сайте областного правительства.

"Кувшинников Олег Александрович, губернатор области, декларированный годовой доход за 2020 год: 8 330 174,15 рублей, в том числе доход по основному месту работы - 5 519 183,44 рублей, иные доходы - 2 810 990,71 рублей", - указано в документе. За 2019 год Кувшинников заработал 10 млн 628 тыс. рублей.

В собственности у главы региона по-прежнему значится два земельных участка площадью 2154 и 1215 кв. м., жилой дом площадью 259,5 кв. м, автомобиль BMW. Также в его собственности в 2020 году появилась дача площадью 191,6 кв. м. В пользовании Кувшинникова указана квартира площадью 62,8 кв. м, земельный участок для сельскохозяйственного использования площадью 4 230 кв. м., а также гараж в 18 кв. м. Новым объектом в пользовании обозначен жилой дом площадью 121,8 кв. м.

Супруга губернатора задекларировала доход в размере около 505,7 тыс. рублей, что на 47,121 тыс. больше, чем годом ранее. В собственности у нее имеется земельный участок для сельскохозяйственного использования площадью 4230 кв. м., квартира площадью 62,8 кв. м, а также два автомобиля:

Suzuki SX4 и Audi Q3. В пользовании супруги губернатора два земельных участка площадью 1 215 кв. м и 2 154 кв. м, жилой дом на 259,5 кв. м, гараж в 18 кв. м. Новым объектом в пользовании задекларирована дача площадью 191,6 кв. м.