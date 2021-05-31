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Трутнев выразил обеспокоенность темпами реконструкции погранпереходов на Дальнем Востоке

Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО 1 июня планирует осмотреть погранпереходы в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев выразил обеспокоенность темпами реконструкции пунктов пропуска через границу РФ.

"К сожалению, есть два направления работы, которые вызывают у меня отрицательные эмоции. Это строительство аэропортов и посадочных площадок, а также строительство и реконструкция погранпереходов. По погранпереходам <…> поедем смотреть (во вторник полпред планирует осмотреть погранпереходы в Приморье - прим. ТАСС), что там происходит, потому что предыдущую поездку вспоминаю со сложными эмоциями", - сказал Трутнев журналистам в понедельник после прошедшего во Владивостоке межведомственного совещания Минвостокразвития РФ и Генпрокуратуры России.

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин добавил, что о сроках завершения работ по устройству малых аэродромных территорий и других инфраструктурных проектов в Приамурье и Сахалинской области будет заявлено в течение ближайших полутора лет.

Межведомственное совещание во Владивостоке посвящено снижению административного давления на бизнес и повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока. По его итогам будет выработан комплекс мероприятий по противодействию нарушениям прав инвесторов.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичДальний Восток
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