Кабмин дополнительно выделит более 800 млн рублей на ледовую арену в Новосибирске

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Правительство выделит дополнительно более 800 млн рублей на завершение строительства ледовой арены в Новосибирске, где в 2023 году пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в понедельник на совещании со своими заместителями.

По его словам, новый ледовый дворец спорта является самым большим и сложным объектом, который возводится к этим соревнованиям, а общая стоимость строительства арены оценивается примерно в 10 млрд рублей.

"Правительство выделит на его завершение дополнительно свыше 800 млн рублей. Это позволит снизить общую нагрузку на региональный бюджет при подготовке к крупному международному событию. Строительство ледовой арены должно быть полностью завершено в следующем году", - сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что из 10 млрд рублей на возведение этого объекта примерно половина средств пойдет на строительство самой спортивной площадки, остальное - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.