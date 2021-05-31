Доход врио главы Мордовии в 2020 году сократился почти на 3 млн рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Врио главы Мордовии Артем Здунов в 2020 году заработал около 5 млн рублей, что на 2,8 млн рублей меньше его доходов за 2019 год, когда он занимал должность председателя правительства Дагестана, следует из декларации, опубликованной в понедельник на сайте правительства республики.

"Декларированный годовой доход - 5 млн 015 тыс. 453,33 рублей", - говорится в документе. В 2019 году Здунов заработал 7 млн 835 тыс. рублей.

Согласно декларации за 2020 год, Здунову принадлежат три земельных участка - два по 1197 кв. м. и один на 1189 кв. м., жилой дом площадью 162,9 кв. м., два парковочных места на 13,9 и 14,7 кв. м. Также он владеет квартирой площадью 127,9 кв. м., третью квартиры площадью в 65,4 кв. м. и четвертью квартиры площадью 148,1 кв. м. Среди объектов недвижимости, находящихся в пользовании, указан гостиничный номер. В собственности врио губернатора также указаны два автомобиля - LADA Bronto 212140 и Toyota Lexus LX570.

Доход супруги Здунова в 2020 году составил 533 тыс. 592,69 рублей. Ей принадлежат квартира на 44 кв. м., четверть квартиры площадью 148,1 кв. м. В декларации также указаны два несовершеннолетних ребенка, которым принадлежит по 1/4 этой же квартиры.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Артема Здунова. С февраля 2018 года Здунов работал председателем правительства Дагестана.