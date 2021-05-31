Минцифры намерено ввести механизм получения электронных дубликатов документов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации планирует запустить механизм получения гражданами и органами власти электронных дубликатов документов, созданных в центрах государственных услуг "Мои документы" (МФЦ) на основе бумажных документов. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Гражданину больше не потребуется лично представлять оригинал документа в органы власти и МФЦ при последующем обращении за государственными услугами. Органы власти и МФЦ обязаны будут запросить недостающие, ранее созданные в МФЦ электронные дубликаты, самостоятельно", — сообщил директор департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры России Алексей Горобцов, чьи слова приводит министерство.

Механизм предполагает, что при обращении в МФЦ за любой государственной услугой гражданину будет предложено создать электронные дубликаты подаваемых им документов, которые в дальнейшем будут отображаться в его личном кабинете на портале госуслуг, - например, электронные дубликаты паспортов и загранпаспортов, свидетельств ЗАГС, документов об образовании и квалификации и т.д.

Полный перечень документов будет утвержден постановлением правительства Российской Федерации.

В пресс-службы Минцифры отмечают, что электронные дубликаты будут создавать сотрудники МФЦ только с согласия гражданина. Электронные дубликаты будут заверяться электронной цифровой подписью сотрудника МФЦ. Указанный механизм планируется использовать как при личном посещении заявителями органов власти и МФЦ, так и при обращении граждан за государственными услугами через портал госуслуг.

Возможность получения электронных дубликатов конкретными гражданами и органами власти будет определяться по серии/номеру паспорта или СНИЛС гражданина. Получение электронных дубликатов третьими лицами не допускается.