ОАЭ ожидают первую партию 30 бронированных автомобилей Aurus

ЕЛАБУГА /Республика Татарстан/, 31 мая. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заказали и ожидают поставки 30 бронированных автомобилей Aurus, которые будут использоваться для перевозки высокопоставленных гостей. Об этом ТАСС в понедельник после церемонии запуска завода Aurus сообщил посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

"Да, мы покупаем - штук 30 для министерства по делам президента, они будут использоваться для высокопоставленных гостей", - сказал он, отметив, что речь идет о первой партии бронированных автомобилей.

31 мая начался серийный выпуск российских люксовых автомобилей Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге в Татарстане. Минимальная цена на Aurus Senat составит 18 млн рублей. Мощности завода рассчитаны на производство до 5 тыс. автомобилей в год.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для организации поездок премьер-министра и президента РФ. Акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).