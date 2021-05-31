Минниханов анонсировал расширение модельной линейки на платформе Aurus

ЕЛАБУГА /Республика Татарстан/, 31 мая. /ТАСС/. Модельный ряд автомобилей на платформе Aurus будет расширятся, сообщил в понедельник журналистам глава Татарстана Рустам Минниханов после церемонии запуска автозавода в ОЭЗ "Алабуга" (Татарстан).

"Я думаю, Aurus имеет огромную перспективу, это современнейший автомобиль. Сегодня только начало, будет большое продолжение, на платформе Aurus будет много разных [автомобильных] изделий", - сказал он.

По его словам, запуск завода в Татарстане - это возможность для развития региональных производителей автокомпонентов.

Как сообщил журналистам главный конструктор проекта EMП, сотрудник НАМИ Вадим Переверзев, линейка Aurus состоит из нескольких моделей - это седан, а также его версии, лимузин, мелкосерийный автомобиль MPV и кабриолет. "Мы работаем над автомобилем SUV, и я бы сказал, на этом линейка не заканчивается", - уточнил он.

31 мая начался серийный выпуск российских люксовых автомобилей Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге в Татарстане. Минимальная цена на Aurus Senat составит 18 млн рублей. Мощности завода рассчитаны на производство до 5 тыс. автомобилей в год.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента РФ. Акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).