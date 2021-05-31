УАЗ впервые оснастит "буханку" климат-контролем

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу "Соллерс") планирует оснастить кемпер "Байкал", построенный на базе классической "буханки", климат-контролем. Об этом УАЗ сообщил в своем аккаунте в Instagram.

"Речь идет о климат-контроле для салона и жилого отсека автомобиля", - отмечается в сообщении. Как добавили в компании, в модуле используется комбинация нескольких систем. А именно: жидкостного отопления, независимого воздушного бензинового отопителя, а также кондиционирования. "Для управления всем комплексом, а также освещением в салоне установлена единая панель с сенсорными кнопками и индикатором температуры", - уточнили в УАЗ.

Внедорожный кемпер "Байкал" был разработан в прошлом году на базе модели УАЗ-452/2206, которая является самым старым выпускаемым российским автомобилем. Модель, также называемая буханкой, выпускается в Ульяновске с 1958 года. Модификация "Байкал" изначально создавалась специализирующейся на кемперах "Люкс Форм" по заказу немецкой компании "Made in Russia" и предполагала пакет опций, которыми можно было дооснастить, как новый, так и поддержанный автомобиль. Среди них спальные и кухонные блоки, различные варианты крыш и тентов.

В настоящее время УАЗ существенно доработал кемпер и планирует наладить его мелкосерийный выпуск на предприятии "Автодом" для российского рынка после получения одобрения транспортного средства. Стоимость новой модели УАЗ пока не объявлял. Стоимость классической "буханки" без допоборудования начинается с 709 тыс. рублей. Различные версии кемперов на ее базе предлагаются по цене около 2 млн рублей.