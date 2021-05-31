Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в I квартале вырос на 11,5%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам бухгалтерской отчетности (МСФО) в первом квартале 2021 года вырос на 11,8%, до 25,1 млрд рублей по сравнению с первым кварталом 2020 года. Это следует из отчетности компании.

При этом по сравнению с четвертым кварталом 2020 года показатель сократился на 42%.

"Убыток первого квартала 2021 года хотя и показал ухудшение против аналогичного периода прошлого года, однако при сравнении следует учитывать, что влияние пандемии на первый квартал 2020 года носило умеренный характер и ограничивалось преимущественно мартом. Объем выставленных емкостей в первом квартале 2021 года в два раза меньше по сравнению с первым кварталом 2020 года (19,0 млрд кресло-километров против 40,8 млрд кресло-километров)", - отметил заместитель генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин.