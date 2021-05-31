Пять компаний в Подмосковье получат гранты по 10 млн рублей для развития своих проектов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пять подмосковных компаний стали победителями конкурсного отбора на получение грантов правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций. На развитие своих проектов каждый победитель получит по 10 млн рублей, об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Пять подмосковных компаний стали победителями конкурсного отбора на получение грантов правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций в 2021 году. Итоги конкурсного отбора подвели в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области", - говорится в сообщении.

Как сообщила глава министерства Екатерина Зиновьева, которую цитирует пресс-служба, критериями оценки работ являлись научная значимость, перспективы коммерциализации проекта, а также высокая степень готовности прототипов и наличие перспектив для дальнейшего производства продукта. "Победители конкурсного отбора получат по 10 млн рублей на развитие своих технологических проектов", - рассказала Зиновьева.

В министерстве рассказали, что ООО "Интеллектуальные решения" из Дубны получит финансовую поддержку на развитие проекта по созданию мобильного программно-аппаратного комплекса на основе искусственного интеллекта для цифровизации дорожной инфраструктуры. Резидент ОЭЗ "Дубна" ООО "Тарис" получит грант на развитие проекта автономного робота для подземных коммуникаций с системой управления на базе нейронных сетей. Компания "Диамант", которая также располагается в ОЭЗ "Дубна", сможет направить средства на создание поточного конвейерного анализатора АГП-К для определения элементного состава железорудного сырья.

Еще одними получателями гранта стали компании "Загорский трубный завод" из Сергиева Посада и "Флерова 11" из Дубны.

"Региональная мера поддержки научной деятельности за счет грантов эффективно функционирует на территории Московской области уже 7-й год. С 2014 года поддержку из регионального бюджета получили 90 проектов на общую сумму 335,9 млн рублей. Ежегодный бюджет мероприятия составляет 50 млн рублей", - добавила министр.