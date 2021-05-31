Премьеры РФ и Белоруссии обсудили взаимодействие в сфере налогов, энергетики и транспорта

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие стран в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

"Главы правительств продолжили обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в развитие переговоров, состоявшихся 27-28 мая в Минске в ходе заседания Совета глав правительств СНГ. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической и транспортной сферах, а также в налоговом администрировании", - говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, Мишустин и Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии и скоординировали действия по борьбе с коронавирусной инфекцией.