Рекламы станет больше. Что нужно знать о новых изменениях YouTube

Главное изменение, которое коснется всех пользователей - это право YouTube монетизировать ваш контент в сервисе. Теперь компания может показывать рекламу как внутри вашего ролика, так и взимать плату за доступ к нему (через подписку YouTube Premium). При этом, если вы не подключены к партнерской программе, то не получите никаких выплат за свое творчество. Данные правила заработали в США еще в ноябре, с июня они вводятся и в других странах, в том числе в России.

"Это значит, что теперь реклама может появляться в некоторых ваших видео, даже если вы не являетесь партнером. При этом вы не будете получать доход от таких объявлений. Если канал достигнет нужных показателей, как и прежде, вы сможете вступить в партнерскую программу", - поясняется на сайте компании.

Сами условия вступления в партнерскую программу не меняются: среди них, например, иметь на канале не менее 1000 подписчиков и набрать 4000 часов просмотра от роликов, опубликованных в открытом доступе.