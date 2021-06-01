Рекламы станет больше. Что нужно знать о новых изменениях YouTube

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube с 1 июня в России и других странах поменяет условия пользования. Теперь компания имеет право встраивать рекламу во все видео, а доходы с сервиса начнут облагаться налогом согласно законодательству США. Как затронут новые правила пользователей YouTube и видеоблогеров — разбирался ТАСС.
Авторам видео не будут платить за рекламу в них?
Главное изменение, которое коснется всех пользователей - это право YouTube монетизировать ваш контент в сервисе. Теперь компания может показывать рекламу как внутри вашего ролика, так и взимать плату за доступ к нему (через подписку YouTube Premium). При этом, если вы не подключены к партнерской программе, то не получите никаких выплат за свое творчество. Данные правила заработали в США еще в ноябре, с июня они вводятся и в других странах, в том числе в России.
"Это значит, что теперь реклама может появляться в некоторых ваших видео, даже если вы не являетесь партнером. При этом вы не будете получать доход от таких объявлений. Если канал достигнет нужных показателей, как и прежде, вы сможете вступить в партнерскую программу", - поясняется на сайте компании.
Сами условия вступления в партнерскую программу не меняются: среди них, например, иметь на канале не менее 1000 подписчиков и набрать 4000 часов просмотра от роликов, опубликованных в открытом доступе.
Теперь сами блогеры будут платить YouTube?
Другое важное изменение касается блогеров, которые получают выплаты от сервиса. Так, с 1 июня 2021 года доходы от YouTube (от функции "Спонсорство", "Суперчата" и участия в партнерской программе YouTube) станут считаться роялти и будут облагаться налогами согласно законам США. То есть теперь Google может начать удерживать налог с дохода авторов YouTube, проживающих за пределами США, если такой доход был получен от зрителей из США.
"Компания Google платит налоги в каждой стране, где ведет операционную деятельность, и обязана собирать налоговую информацию со всех монетизированных авторов, которые живут за пределами США, но получают доход за счет американских зрителей", - пояснили ТАСС в пресс-службе компании. Удерживать эти налоги будет сама компания.
Однако, согласно соглашению об избежании двойного налогообложения, авторы из России не будут платить дополнительные налоги, если предоставят необходимую налоговую информацию в аккаунте AdSense.
"Если авторы не предоставят налоговые сведения к указанному сроку, с их дохода, сгенерированного во всех странах, может начать удерживаться налог по ставке до 24%", - предупредили в Google.
Что-то еще поменялось?
Компания также уточнила формулировку про запрет сбора данных пользователей. "Собирать любую информацию, которая может быть использована для идентификации личности, например имена пользователей или их лица", - говорится в новой версии документа. Ранее в условиях пользования отдельно информация, которую можно использовать для распознавания лиц, прямо не упоминалась.
При этом нововведения вносятся на фоне предложений Минцифры обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Как писали "Ведомости", в плане развития отрасли информационных технологий ведомства говорится, что иностранные юрлица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т. д., должны будут отчислять в бюджетную систему РФ "налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге".
В Минцифры и ФНС отказались комментировать новые условия пользования YouTube.
И сколько теперь будет рекламы?
Опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что новые правила приведут к тому, что на сервисе увеличится количество рекламы. По словам замгендиректора агентства Isobar Moscow (входит в рекламную группу Dentsu Russia) Андрея Коваля, теперь реклама потенциально может находиться в каждом ролике, тогда как раньше была только в роликах авторов, которые подключились к партнерской сети.
"В целом, это достаточно понятный с точки зрения бизнеса ход для Google. С одной стороны, таким образом будет увеличен объем рекламного инвентаря, с другой стороны - теоретически это подтолкнет новых пользователей к оформлению премиальной подписки, которая позволяет оградиться от рекламы", - считает он. Внутри сообщества создателей контента же эти поправки могут вызвать недовольства из-за того, что корпорация не хочет делиться с авторами своими доходами.
При этом до сих пор непонятно, как часто и в каком объеме будет встраиваться реклама в видео. Как считает Коваль, в самых коротких роликах, скорее всего, будут использоваться прероллы (до воспроизведения самого видео). В более длинных роликах появятся мидроллы (когда реклама встраивается в середине ролика) от одной до нескольких штук, в зависимости от длины ролика. "Точно эти алгоритмы будут постоянно обновляться на фоне изменений потребления контента пользователями и их реакций", - отметил эксперт.
А если отключить рекламу, все равно появится? Это навсегда?
Директор по маркетингу платформы для запуска рекламных кампаний с блогерами GetBlogger Александр Джафаров же считает, что даже, если владельцы сейчас намеренно отключат рекламу в своих видео, она все равно может появится, к тому же в самый неподходящий момент. "Например, в видео для медитации будет выскакивать сбивающая с ритма реклама. Насколько сильно это помешает, мы узнаем не сразу, а только после нескольких месяцев после запуска новых правил", - отметил он. По его словам, компании невыгодно продвигать контент, владельцы которого отключают монетизацию, поэтому самостоятельная монетизация всех видео - логичный шаг для Google.
На доходах профессиональных видеоблогеров это не повлияет не сильно, так как реклама, которая идет в обход монетизации YouTube, не подпадает под новые правила, продолжает эксперт. Речь про рекламные интеграции, которые блогер самостоятельно добавляет в видео, зачастую нативным способом - например, рассказав про продукт лично или сняв отдельную рекламную вставку. "Для большого числа блогеров именно такая реклама является основным источником дохода канала, в то время как стандартная монетизация у блогеров из России покрывает лишь малую часть расходов на производство контента", - добавил Джафаров.
Коваль из Isobar Moscow в свою очередь рекомендует блогерам следить за обновлениями правил, которые могут в скором времени измениться в сторону их личного интереса. "В конечном итоге, YouTube как платформа заинтересована в постоянном притоке "молодой крови", - подытожил он.