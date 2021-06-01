Стандарт на органические продукты из дикорастущего сырья начнет действовать 1 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Стандарт на органические продукты из дикорастущего сырья начнет действовать в России с 1 июня 2021 года, его утвердил Росстандарт в середине апреля 2021 года.

Как поясняли тогда в ведомстве, необходимость установления требований к территориям и участкам сбора и сборщикам сырья, правила сбора, заготовки, переработки, хранения, транспортирования и маркировки органической продукции, полученной из дикорастущего сырья, связана с быстрорастущим спросом на органическую продукцию и экспортной ориентированности продукции из российских лесных ягод, грибов, орехов, лекарственных растений, березового сока и т. д. Кроме того, применение стандарта, в том числе при добровольной сертификации органической продукции, позволит производителям войти в госреестр производителей органической продукции и маркировать свою продукцию знаком органической продукции единого образца.

По мнению Роскачества, с введением единых требований к данной категории продукции, Россия имеет шансы занять до 20% мирового рынка органических дикоросов. Новый стандарт разработан АНО "Российская система качества" совместно с ООО "Научно-консультационный центр "ЭкоБизнесПроект", ассоциацией "Дикоросы" и компанией "Эко-Контроль".