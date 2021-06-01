Опрос: большинство россиян тратят на допзанятия детей до 5 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (37%) тратят до 5 тыс. рублей в месяц на дополнительные занятия своих детей, показал проведенный банком "Открытие" опрос (результаты имеются в распоряжении ТАСС).

При этом треть россиян (34%) не тратят деньги на дополнительные занятия детей вообще, а у 9% опрошенных эти траты составляют не более 1 тыс. рублей в месяц. До 10 тыс. рублей в месяц тратят 15% респондентов с детьми, а более 10 тыс. рублей - лишь 6% россиян с детьми. Больше всего денег тратят на дополнительные занятия детей жители Москвы и Московской области, меньше всего - сибиряки, показал опрос.

Между тем 26% российских детей (в Москве и Московской области - 32%) не посещают никаких дополнительных занятий. При этом самый популярный вид дополнительных занятий для детей в России - это спортивные секции (плавание, футбол, теннис и др.) - их посещает 43% детей и подростков. 17% ходят в развивающие секции для дошкольников, а 16% - в художественные секции. Дополнительно занимаются иностранными языками 12% детей. В музыкальную школу ходят 9%, в фитнес-клубы - 8%, к кружки компьютерной грамотности - 7%, в математические кружки - 6% (и почти вдвое больше, 11% - в Московском регионе).

При этом, отвечая на вопросы о досуге, две трети россиян заявили, что не планируют отправлять детей в летние лагеря. Вместе с тем 44% собираются поехать отдыхать летом всей семьей, а 31% всей семьей останутся в городе. В лагерь полного дня в России планируют отправить своих детей 15% респондентов, еще 8% - в городской лагерь и 2% - в лагерь полного дня за рубежом.

Банк "Открытие" провел опрос 19-24 мая по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.