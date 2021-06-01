Крупнейший в мире производитель мяса сообщил о кибератаке на филиалы

ТАСС, 1 июня. Крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS SA закрыла свои компьютерные сети и приостановила работу на предприятиях в Северной Америке и Австралии после организованной атаки на ее серверы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо JBS.

Как следует из сообщения, атака остановила переработку на одном из крупнейших мясоперерабатывающих заводов Канады, в то время как издание Australian Financial Review информировало, что на предприятиях JBS в Австралии забой крупного рогатого скота и овец также был приостановлен.

"Компания приняла незамедлительные меры, приостановив работу всех затронутых систем, уведомив органы власти и активировав глобальную сеть IT-специалистов и сторонних экспертов компании для разрешения ситуации. Резервные серверы компании не пострадали, и она активно работает с фирмой по реагированию на инциденты, чтобы восстановить свои системы как можно скорее", - приводит выдержки из заявления компании газета USA Today.

Генеральный директор австралийского подразделения JBS Foods Брент Иствуд ранее подтвердил порталу Beef Central, что сервера компании подверглись кибератаке. В то же время JBS еще не ответила на просьбу прокомментировать закрытие канадского филиала.

В начале мая злоумышленники взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Кибератака была осуществлена с применением вируса, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую вымогателями сумму. Взлом парализовал на несколько дней работу системы компании, по трубопроводу которой транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье США. Colonial Pipeline заплатила хакерам $4,4 млн, чтобы вернуть доступ к своим данным.