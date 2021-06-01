Эксперт считает, что "зеленые" экспортные проекты надо поддерживать в приоритетном порядке

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Приоритетная поддержка "зеленых" проектов может стать дополнительным стимулом к развитию "зеленых" технологий в России, сообщил ТАСС генеральный директор Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) Никита Гусаков.

"На мой взгляд, сейчас наиболее правильно следовать <...> принципу: мы поддерживаем всех, кто требует поддержки, но тех, кто отвечает "зеленой" повестке, мы поддерживаем в приоритетном режиме - с дополнительными инструментами, льготами и возможностями", - сказал он.

По словам Гусакова, сейчас в европейских странах существует практика сокращения экспортной поддержки неэкологичных проектов. В России подобного рода ограничений нет, но экспортные агентства не поддерживают сырьевой экспорт нефтегаза, угля и непереработанного леса. При этом ограничение связано с критериями создания добавленной стоимости внутри страны, а не с критериями экологичности, отметил собеседник агентства.

Вместе с тем в России существует ряд отраслей - такие, например, как производители оборудования для угольных ТЭЦ, - которые не могут выйти на международный уровень без дополнительной поддержки. "В дискуссии часто предлагается "игра с нулевой суммой" - мол, правительство должно принять решение: либо мы лишаем таких производителей доступа к поддержке, ограничиваем их возможности развития, либо соглашаемся, что нам важнее на текущем этапе поддержать производителя, даже если он не соответствует современным экологическим трендам", - добавил собеседник агентства.

Льготные ставки на экооборудование

Гендиректор ЭКСАР сообщил также, что на текущий момент реализуется программа на уровне Росэксимбанка по льготному финансированию поставок оборудования, которое соответствует экологическим требованиям и требованиям "зеленой" энергетики. "Мы можем покупателю российского экологичного оборудования предложить ставки льготного финансирования", - сказал он.

В частности, ведется обсуждение финансирования проекта по переработке остатков выработанной руды на месторождениях в Узбекистане. "Мы привлекли российские компании для анализа "хвостов" и предложения технического решения, что с ними можно сделать. И если узбекский заказчик будет привлекать российские компании для этого проекта, мы будем готовы предложить им льготное финансирование такого проекта", - резюмировал Гусаков.

"Зеленое" финансирование

"Зеленое" финансирование - один из инструментов так называемого ответственного инвестирования, предполагающего внедрение в стратегию развития компаний факторов окружающей среды, социального развития и корпоративного управления.

Предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

Об ЭКСАР

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций создано в конце 2011 года.

ЭКСАР занимается страховой поддержкой экспорта товаров и услуг российского производства, содействием выходу на новые рынки, развитием современной системы финансирования экспорта, а также страховой поддержкой российских инвестиций за рубежом и экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.