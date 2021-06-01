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Тинькофф банк подал иск к "Вымпелкому" на 436,8 млн рублей

Третьим лицом в поданном 31 мая иске выступает ФАС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Банк "Тинькофф" подал в Арбитражный суд города Москвы иск к компании "Вымпелком" на 436,8 млн рублей. Об этом говорится в картотеке суда.

Третьим лицом в иске, поданном 31 мая, выступает ФАС. Суть исковых требований не уточняется.

В марте банк подавал иск к компании МТС на 1,1 млрд рублей. В тексте иска, с которым ознакомился ТАСС, говорится, что банк понес убытки в результате противоправных действий, связанных со злоупотреблением МТС своим доминирующим положением на рынке и установлением монопольно высокой цены на смс-рассылки. Таким образом, по мнению банка, действия МТС причинили ущерб кредитной организации в размере более 1 млрд рублей. Источник в банке подтвердил ТАСС содержание искового заявления.

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